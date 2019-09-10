السعودية اليوم / توزيع أدوية بمبلغ 3 ملايين دولار للاستجابة للطوارئ في السودان



الخرطوم 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

دشنت وزارة الصحة السودانية اليوم توزيع أدوية حزم الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية من هيئة المعونة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية بولاية البحر الأحمر شرق السودان.

وأوضح وكيل وزارة الصحة السودانية الدكتور سليمان عبدالجبار أن الأدوية بمبلغ 3 ملايين دولار تسد حاجة 6 ملايين مواطن لمدة 6 أشهر، مشيداً بهيئة المعونة الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية بتوفير أدوية الرعاية الصحية للفئات الأكثر حاجة، مؤكدًا التزامه بسد الفجوات العاجلة وضرورة تطوير العمل الصحي بولاية البحر الأحمر خاصة في مجال صحة البيئة والتوعية الصحية، وتكثيف الجهود مع جهات الصلة لحماية البيئة من المخاطر التي تعقب السيول والفيضانات.

من جانبها شددت ممثلة منظمة الصحة العالمية فى السودان الدكتورة نعيمة القصير على ضرورة وصول الدواء للفئة المستهدفة، إلى جانب ضرورة إيقاف أمراض الكوليرا في السودان.

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23:15ت م

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