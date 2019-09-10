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أمير عسير من مدينة الأمير سلطان الرياضية: التزموا بدقة المواعيد
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
زار الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، اليوم الثلاثاء، مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة؛ وذلك للمتابعة والوقوف على جاهزية مشروعات تطوير المدينة الرياضية بالمحالة قبل بدء منافسات دوري المحترفين فيها الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة.
وتنطلق المباريات بلقاء يجمع فريق الاتحاد وضمك، ويوم السبت لقاء يجمع أبها والرائد.
وشدد أمير عسير على ضرورة الالتزام بالتوجيهات ودقة المواعيد، وإنهاء المهام المنوطة بأي فرد أو جهة في الوقت المحدد دون تأخير، كما التقى رجال الأعمال الداعمين لرياضة المنطقة وقدم لهم الشكر على دعمهم.
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