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تعليم عسير يمنع بيع 5 أصناف في مقاصف المدارس
متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها
وجه مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، بتطبيق الاشتراطات الصحية في مقاصف المدارس، وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من تنفيذ تلك الاشتراطات، إضافة إلى التقيد بأسعار الأصناف وأن تكون بسعر السوق أو أقل.
وكانت إدارة الشؤون الصحية المدرسية قد أصدرت قائمة تتضمن منع بيع 5 أصناف غذائية تشمل الحلوى بأنواعها والشوكولاتة، والعلك، والمصبرات، والمسليات الخاوية ذات القيمة الغذائية المنخفضة والمقرمشات بأنواعها، والمشروبات الغازية، والطاقة، إلى جانب منع الطلاب والطالبات من إحضار تلك الأغذية والعصائر والمشروبات السكرية التي تقل نسبة العصير فيها عن 30%، إضافة للحوم والكبدة والطعمية “الفلافل”.
وشملت الأغذية المسموح بيعها وتداولها داخل المقصف، عبوات الحليب السائل، والبسكويت، والمعمول، والتمر المغلف آليًّا والمكسرات بعبوات صغيرة ومغلفة آليًّا والفواكه والخضروات الطازجة والموسمية، إضافة للشطائر والفطائر، والعصائر والمشروبات الطبيعية والمعلبة التي لا تقل نسبة عصير الفاكهة بها عن 30% والمشروبات الساخنة، والمياه الصحية.
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