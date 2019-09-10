2019-09-10

هكذا يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على رخصة القيادة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم المرور بعض التوجيهات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على رخصة القيادة.

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وأوضح المرور أنه يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على رخصة القيادة عند اجتياز الفحص العملي بنجاح، أو الحصول على تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة.

كما يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على رخصة القيادة عند تجهيز المركبة التي يرغب بقيادتها بالوسائل الخاصة الملائمة.