2019-09-10

القبض على قائد مركبة طمر الرصيف وتجاوز الإشارة في عسير

متابعات الخليج 365 - عسير

أعلن مرور منطقة عسير القبض على قائد المركبة الذي قام بطمر الرصيف وتجاوز الإشارة الضوئية، أثناء الضوء الأحمر.

وأكد المرور أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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ونشر المرور صورًا تبين مخالفة قائد المركبة، حيث بينت صعوده على الرصيف بشكل يعرض الآخرين للخطر.

وفي وقت سابق، قال المرور: إن على قائد المركبة عند الازدحامات المرورية اتباع تنظيمات السير على الطريق؛ للوصول الآمن إلى وجهته.

ولفت المرور إلى أن هناك سلوكيات خاطئة يجب تجنبها عند الازدحام المروري، منها التنقل من مسار لآخر، وأيضًا إساءة استخدام منبه المركبة.

كما شدد المرور على ضرورة ترك مسافة آمنة بين المركبات الأخرى التي تسير على الطريق، محذرًا في الوقت نفسه من التجاوز في أكتاف الطريق.