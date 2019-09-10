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2019-09-10 تحذير من خطورة المواد المضافة لمكونات الشيشة متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حذرت وزارة الصحة من خطورة المواد المضافة لمكونات الشيشة وخطورة استخدام المحليات الاصطناعية. وأكدت الصحة أن المواد المضافة لمكونات الشيشة عبارة عن مواد سكرية ومكسبات طعم، لها خطورة كبيرة على صحة الإنسان. ولفتت إلى أن تدخين الشيشة بهذه الإضافات قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية والإصابة بالأمراض الصدرية، وأيضًا أمراض القلب وأهمها السكتة القلبية والدماغية.







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