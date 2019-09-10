شاهد .. عاملان عالقان على قمة واجهة فندق مرتفع في مكة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-مكة-حجب العصيمي

احتجز عاملان داخل سلة متحركة في أعلى برج فندقي مكون من 21 دورا بحي العزيزية في مكة،اليوم، أثناء عملية تنظيف الواجهة، بعد تعطل السلة عن العمل .

و صرح المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف، بأنه تم تأمين الموقع واتخاذ احتياطات السلامة والأمان والعمل على إخراج المحتجزين وهم بصحة جيدة

وأهاب الشريف بضرورة ارتداء معدات الوقاية الخاصة بالعمل في المواقع المرتفعة والخطرة والتأكد من عمل الصيانة اللازمة للمعدات المستخدمة في تلك المواقع .