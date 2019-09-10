الان تتابع القبض على قائد مركبة قام بطمر الرصيف وتجاوز الإشارة الحمراء في عسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:09 م, 10 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 وإحالته للهيئة المرورية الخليج 365-متابعات تمكن مرور منطقة عسير من القبض على قائد المركبة الذي قام بطمر الرصيف وتجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور

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