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الان تتابع القبض على قائد مركبة قام بطمر الرصيف وتجاوز الإشارة الحمراء في عسير والان مع التفاصيل
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وإحالته للهيئة المرورية
الخليج 365-متابعات
تمكن مرور منطقة عسير من القبض على قائد المركبة الذي قام بطمر الرصيف وتجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور
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