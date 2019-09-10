، عقوبات أمريكية جديدة على حماس والحرس الثوري الإيراني والقاعدة وداعش ،

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتنظيمي القاعدة وداعش، حسب موقع قناة العربية.
وتفصيلاً، قال وزير الخزانة، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية مايك بومبيو إن نهج فرض العقوبات على إيران أثبت نجاعته.
وحسب بيان الوزارة، فإن العقوبات تستهدف 15 قياديًا وفردًا وكيانًا تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة وداعش والحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته واشنطن إرهابيًا.
وفي سياق آخر، أوضح بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون الاستقالة التي قدمت صباح اليوم.
وأضاف وزير الخارجية "نعمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب ونتشارك الرأي إزاء السياسة الخارجية".
واعتبر بومبيو أن "السياسة الخارجية لا تتغير برحيل أي موظف في إدارتها"، مشيرًا إلى قرار ترامب بإقالة بولتون من منصبه في تغريدة على تويتر.
لكن وزير الخزانة قال إن الرئيس ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل، وذلك بعد أيام من إعلان إيران تركيب أجهزة طرد مركزي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 11:37 PM
"بومبيو" قال إن نهج فرض العقوبات على إيران أثبت نجاعته
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وتنظيمي القاعدة وداعش، حسب موقع قناة العربية.
وتفصيلاً، قال وزير الخزانة، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية مايك بومبيو إن نهج فرض العقوبات على إيران أثبت نجاعته.
وحسب بيان الوزارة، فإن العقوبات تستهدف 15 قياديًا وفردًا وكيانًا تابعين لجماعات منها حماس وتنظيما القاعدة وداعش والحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته واشنطن إرهابيًا.
وفي سياق آخر، أوضح بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون الاستقالة التي قدمت صباح اليوم.
وأضاف وزير الخارجية "نعمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب ونتشارك الرأي إزاء السياسة الخارجية".
واعتبر بومبيو أن "السياسة الخارجية لا تتغير برحيل أي موظف في إدارتها"، مشيرًا إلى قرار ترامب بإقالة بولتون من منصبه في تغريدة على تويتر.
لكن وزير الخزانة قال إن الرئيس ترامب قد يجتمع "دون شروط مسبقة" مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الأمم المتحدة المقبل، وذلك بعد أيام من إعلان إيران تركيب أجهزة طرد مركزي لزيادة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.
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المصدر : الخليج 365
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