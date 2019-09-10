أسهمت نباهة معلم، يعمل في مدرسة متوسطة بحي النسيم، في القبض على طالب بجوار المدرسة وبحوزته سلاح؛ إذ ألقي القبض عليه، وقام باستدعاء الجهات الأمنية.
وتفصيلاً، كان المعلم مناوبًا وقت الخروج ظُهر اليوم الثلاثاء، وشاهد طالبًا بيده سلاح من نوع مسدس، يقف في الشارع بجوار سور المدرسة؛ فحاول الاقتراب منه بطريقة غير مباشرة، وبدأ في الحديث معه محاولاً السيطرة عليه، وبالفعل قبض عليه، ونجح في تحريز السلاح، وإدخاله بالقوة إلى فناء المدرسة بمساعدة معلمين قريبين منه. واستطاع المعلمون ضبطه، والاتصال بالدوريات الأمنية التي باشرت الموقع بفرقتين، وتم تسجيل محضر بالواقعة، والتحفظ على الشخص الذي اتضح أنه أحد طلاب مدرسة ثانوية مجاورة، وليس بمعيته رصاصات حية. فيما تسلم مركز شرطة حي النسيم التحقيق في الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر “نباهة” معلم تسيطر على طالب يحمل سلاحًا “فارغًا” بجوار مدرسة بـ”نسيم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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