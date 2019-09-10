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أحلام جميمي أول سيدة في منصب إداري بأمانة جازان

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أصدر أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، قرارًا يقضي بتكليف الموظفة أحلام كمال عبده جميمي، مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات بأمانة منطقة جازان، وذلك ضمن خطة الأمانة التطويرية لأعمالها.

وأكدت أمانة منطقة جازان أن أحلام جميمي هي أول سيدة في منصب إداري بالأمانة.

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