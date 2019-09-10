صور.. ولي العهد يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية في قصر السلام بجدة

التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم الثلاثاء، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية جويل روزنبرغ والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب. حضر اللقاء سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.
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