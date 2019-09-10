شاهد بالصور: العصيمي والهذلي أول الفائزين في مسابقة بطولة البلوت في قرية الهجن بالطائف !

أوضح عبدالله الثبيتي المشرف العام على بطولة البلوت أن المنافسات على البطولة انطلقت يوم أمس الاثنين ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن المقامة بقرية هجن بحديث الملك فيصل بالطائف، شهدت إقبالاً كبير من المشاركين فيها حيث تجاوز عدد المسجلين أكثر من ألف لاعب للمنافسة على اللقب، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضاف الثبيتي أن المسجلين في البطولة التي جاءت بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضيات الذهنية والإلكترونية، تجاوز الألف لاعب، حيث تمت عملية الفرز والترشيح لإجراء البطولة على عدة مجموعة، حيث تم تقسيم 32 مجموعة لكل يوم من أيام البطولة التس تستمر 3 أيام بواقع 128 لاعب لليوم الواحد. يذكر أن المتسابقان أنس العصيمي و حاتم الهذلي المركز الاول في بطولة البلوت ومبلغ 10 الاف ريال لليوم الأول للبطولة ، فيما جاء مبطي العالي ومتعب العالي في المركز الثاني وحصدوا مبلغ 5 ألف ريال .