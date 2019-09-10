عاجل اليمن : الصحفي فتحي بن لزرق يكشف عن نهاية بائسة ومخطط جديد في جنوب اليمن .. وخطوة سعودية إماراتية بشأنه

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفي فتحي بن لزرق يكشف عن نهاية بائسة ومخطط جديد في جنوب اليمن .. وخطوة سعودية إماراتية بشأنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن مخطط خطير يدور في دهاليز قيادة التحالف لتقاسم جنوب اليمن بين دولتي السعودية والامارات.

وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدها محرر “أبابيل نت”: ثمة مخطط يتم التجهيز له لفصل جنوب اليمن الى إقليمين الأول ويضم المهرة وحضرموت وشبوة ونصف ابين وتسيطر عليه السعودية.

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واضاف: والثاني عدن ولحج والضالع وسقطرى وجزء من ابين وتسيطر عليه الإمارات.

وسخر بن لزرق بقوله، من استعادة الشرعية والحفاظ على اليمن الى تقاسم ماتيسر من اراضيه. نهاية الفيلم بائسة للغاية.!