فيديو وصور.. “آبل” تعلن رسمياً عن ثلاثة هواتف جديدة.. تعرف على أسعارهم ومزاياهم

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استعرضت شركة “آبل” النسخة الجديدة من جوالها، والتي تحمل اسم “آيفون 11″، وكشفت عن مزاياها التي ستظهر في ستة ألوان وكاميرا عالية الدقة.

وزُود هذا الجوال بشاشة مقاس 6.1 بوصة، وكاميرتين عاليتي الدقة مع وجود خواص للتقريب والتصوير البطيء وبطارية طويلة الأمد ورقائق إلكترونية وصفتها الشركة بانها الأسرع في العالم.

والنسخة الثانية التي أعلنت عنها “آبل” هي “آيفون 11 برو” المزود بثلاث كاميرات داعمة للذكاء الاصطناعي وتعليم الآلات في التقاط صور وفيديوهات فائقة الدقة.

وصُنع هيكل “آيفون برو” من الصلب المقاوم للصدأ وشاسة “OLED” حجمها 5.8 بوصة وسماعات أفضل للصوت.

أما الجهاز الثالث الذي طرحته فهو “آيفون 11 برو ماكس”، وهو النسخة الأكبر حجماً بشاشة تصل إلى 6.5 بوصة.

ويبدأ سعر آيفون 11 من 699 دولاراً، وآيفون 11 برو سيبدأ سعره من 999 دولاراً، أما آيفون 11 برو ماكس، فسيبدأ سعره من 1099 دولاراً.

ويمكن حجز الأجهزة الجديدة بداية من الجمعة القادمة على أن يبدأ تسليمهما في العشرين من سبتمبر الجاري.

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