الجوازات: انتهاء فترة تأشيرة الخروج النهائي للهارب لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية

أكدت المديرية العامة للجوازات أن انتهاء فترة تأشيرة الخروج النهائي للمستفيد الهارب لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية.

وتلقت المديرية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، استفسارًا جاء فيه «عندي عامل عندي سويت له مخالصة وجميع رواتبه والحوافز، وأعطيته خروج نهائي، وانتهت فترة تأشيرة الخروج النهائي، ولم يسافر ولا أعلم عنه شيء، فهل ينطبق عليه العامل بلاغ هروب، وهل أتحمل المسؤولية».

وقالت «مديرية الجوازات»: «إن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية طالما أنه ما زال مسجلًا بالنظام في سجله»، وتابعت أنه « في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ألف ريال – على صاحب العمل - ليتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».