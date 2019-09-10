وزير الصحة يفتتح ملتقى الصحة العالمي 2019

ويهدف ملتقى الصحة العالمي إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والسكان.
كما يُعدُّ فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وسيتيح للشركاء الإستراتيجيين فرصة الالتقاء لتبادل المعارف والخبرات، والترويج لأحدث الابتكارات في القطاع الصحي.
وسيتم خلاله إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية والمستحضرات الصيدلانية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية. ويشتمل المعرض على منطقتين جديدتين مخصصتين للمختبرات والابتكار وبناء الرعاية الصحية. يذكر أن المملكة تعد أكبر سوق لمصنعي الأجهزة الطبية ومقدّمي الخدمات والتجار والموزّعين من جميع أنحاء العالم.
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