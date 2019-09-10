وزير الصحة يفتتح ملتقى الصحة العالمي 2019

يفتتح وزير الصحة توفيق الربيعة فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، والذي سيعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدى 3 أيام. وسيُقام على هامش الملتقى الذي يشارك فيه 180 جهة و10 آلاف مشارك، 9 مؤتمرات متنوعة، و6 ورش عملية بما فيها مؤتمرات التعليم الطبي المستمر CME. ويأتي مؤتمر «القادة في الرعاية الصحية»، تحت شعار «إعادة التعريف والرعاية الصحية في المستقبل»، من أهم المؤتمرات التي ستعقد على هامش فعاليات الملتقى، والذي سيتحدث فيه معالي وزير الصحة في جلسته الرئيسة عن تحول منظومة الصحة بالمملكة. كما تم اعتماد 30 ساعة تدريبية مجانية للمشاركين فيه، وعلى مدى أيام الملتقى الثلاثة، وستقام (رحلة ابتكار) يومياً لـ60 مبتكراً لمدة خمس ساعات تشمل بعض المنشآت الصحية والأخرى ذات العلاقة.

ويهدف ملتقى الصحة العالمي إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والسكان.

كما يُعدُّ فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وسيتيح للشركاء الإستراتيجيين فرصة الالتقاء لتبادل المعارف والخبرات، والترويج لأحدث الابتكارات في القطاع الصحي.

وسيتم خلاله إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية والمستحضرات الصيدلانية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية. ويشتمل المعرض على منطقتين جديدتين مخصصتين للمختبرات والابتكار وبناء الرعاية الصحية. يذكر أن المملكة تعد أكبر سوق لمصنعي الأجهزة الطبية ومقدّمي الخدمات والتجار والموزّعين من جميع أنحاء العالم.