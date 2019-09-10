أكثر من 20 فعالية لموسم الدرب الشتوي

رأس محافظ الدرب صالح علي القحطاني في المركز الحضاري الاجتماع التأسيسي الأول لفعاليات «موسم الدرب»، والمزمع إقامته خلال فترة الربيع القادم، بدءا من جمادى الأولى، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدوائر الحكومية وأعضاء اللجنة السياحية والمثقفين والإعلاميين بالمحافظة، وأكد محافظ الدرب أن الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على العرض المقترح لتنفيذ فعاليات «موسم الدرب 2020»، والاستماع للملاحظات والاقتراحات التي تسهم في نجاح الفعاليات، بعد ذلك استعرض المهندس محمد الخرمي استعدادات بلدية الدرب في تنفيذ المشاريع والفعاليات التي تسهل تنفيذ «موسم الدرب». ثم قدم عبدالعزيز الشعبي عرضا مرئيا لفعاليات موسم الدرب والبرامج المصاحبة وآليات التنفيذ والجهات المشاركة، حيث قدم أكثر من 20 فعالية تستضيفها عدة مواقع في المحافظة ومراكزها وبمشاركة أبنائها، وذلك لتقديم موسم سياحي مختلف يسهم في زيادة الإقبال وتنمية المستوى السياحي. وأوضح الشعبي أن الفكرة تمت مناقشتها عبر جلسات عدة مع عدد من المعنيين في المحافظة ودراستها طرق تنفيذها، مؤكدا أنها ستشمل جميع أفراد الأسرة، ومتنوعة تشمل البرامج الدعوية والتوعوية والرياضية والفنية والثقافية. أبرز فعاليات موسم الدرب ـ معرض الدوائر الحكومية ـ صالة المعارض لتسويق منتجات الشركات ـ كرنفال حماة دوت الخليج لتكريم شهداء ومصابي الواجب ـ فعاليات رالي السيارات ـ فعاليات مهرجان الخيول ـ الألعاب النارية ـ دوري المحافظات الرياضي ـ فعاليات المرسم الحر ـ برنامج الأسر المنتجة Advertisements ـ المسرح المفتوح ـ دورة البلاستيشن ـ البرنامج الدعوي ـ أمسيات شعرية ـ فعاليات التصوير الفوتوجرافي ـ الفنون الشعبية ـ فعاليات التبرع بالدم ـ فعاليات الصقور ـ رياضة السباحة ـ عيش التحدي

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