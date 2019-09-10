

الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في قصر سموه مساء اليوم بجلسته الأسبوعية عددًا من أصحاب الفضيلة والمعالي ومديري الجامعات وأعضاء مجلس المنطقة ورئيس وأعضاء اللجنة الأمنية .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات المتعلقة بشؤون المنطقة .

واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى شرح لعدد من المسؤولين في سير أعمالهم في إداراتهم ومشاركاتهم في مختلف الجوانب .

وأكد الأمير فيصل بن بندر على دعم الحكومة الرشيدة لقطاعات الدولة كافة ودور الجهات في ترجمة هذا الدعم وإبرازه سائلاً الله العلي القدير أن يبارك للجميع الجهود داعين لهم بالتوفيق والنجاح .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز .

// انتهى //

22:09ت م

0279





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل عددًا من أصحاب الفضيلة والمسؤولين بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.