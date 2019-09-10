السعودية اليوم / حضور غير مسبوق لفعاليات اليوم الأول من ملتقى الصحة العالمي



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

شهد اليوم الأول لملتقى الصحة العالمي الذي انطلقت فعالياته اليوم في الرياض برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إقبالاً كبيراً وحضوراً مكثفاً للمشاركين والمختصين وذوي العلاقة بمواضيع وفعاليات الملتقى.

ويتضمن الملتقى الذي يشارك فيه عدد من الخبراء من داخل وخارج المملكة 9 مؤتمرات متنوعة و 6 ورش عمل بما فيها مؤتمرات التعليم الطبي المستمر CME، ويشمل الملتقى على العديد من الأجنحة التي يتم من خلالها عرض منتجات 180 جهة. ومن المتوقع أن يصل عدد زوار الملتقى إلى أكثر من 10 آلاف زائر .

وسيتم من خلال الملتقى إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية.

كما يشمل المعرض على منطقتين جديدتين مخصصتين للمختبرات والإبتكار وبناء الرعاية الصحية.

ويُعدُّ الملتقى فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وسيتيح للشركاء الإستراتيجيين فرصة الالتقاء لتبادل المعارف والخبرات.

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21:06ت م

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