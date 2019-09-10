السعودية اليوم / رئيس البرلمان السريلانكي يقيم حفل عشاء لرئيس مجلس الشورى



الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

أقام معالي رئيس البرلمان السريلانكي كارو جايا سووريا اليوم حفل عشاء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لجمهورية سريلانكا.

وعبّر معالي رئيس البرلمان السريلانكي خلال الحفل عن سعادته بهذه الزيارة لما لها من أثر في توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن تقديره لجمهورية سريلانكا قيادة وشعباً على حسن الضيافة، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين وسعيهما الدؤوب إلى تعزيزها في المجالات كافة.

حضر حفل العشاء أعضاء مجلس الشورى معالي الأستاذ أسامة الربيعة والأستاذ عطا السبيتي والأستاذة لينه آل معينا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبد الناصر الحارثي، وعدد من سفراء الدول لدى جمهورية سريلانكا.

// انتهى //

20:50ت م

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الرياض 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسأقام معالي رئيس البرلمان السريلانكي كارو جايا سووريا اليوم حفل عشاء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ والوفد المرافق له، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لجمهورية سريلانكا.وعبّر معالي رئيس البرلمان السريلانكي خلال الحفل عن سعادته بهذه الزيارة لما لها من أثر في توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سريلانكا، كما تطلع إلى زيادة العمل البرلماني المشترك بين البرلمان السريلانكي ومجلس الشورى.من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن تقديره لجمهورية سريلانكا قيادة وشعباً على حسن الضيافة، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين وسعيهما الدؤوب إلى تعزيزها في المجالات كافة.حضر حفل العشاء أعضاء مجلس الشورى معالي الأستاذ أسامة الربيعة والأستاذ عطا السبيتي والأستاذة لينه آل معينا وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبد الناصر الحارثي، وعدد من سفراء الدول لدى جمهورية سريلانكا.// انتهى //20:50ت م0258

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