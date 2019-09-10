السعودية اليوم / التدقيق المالي على تطبيق رسوم مرافق الإيواء " ورشة عمل بأمانة حائل



حائل 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واس

نظمت أمانة منطقة حائل اليوم ورشة عمل بعنوان " التدقيق المالي على تطبيق رسوم مرافق الإيواء " شارك فيها رؤساء البلديات ومديرو وموظفو الاستثمار في البلديات التابعة, بالإضافة لعدد من المختصين في مجال إدارة الاستثمارات بأمانة المنطقة.

وتم خلال الورشة عرض اللائحة التنفيذية المفسرة وبداية تنفيذ القرار المتعلق بذلك كما تم شرح تدقيق الرسوم حسب تصنيف المرافق ومهام فريق المراجعة والمستندات الواجب الحصول عليها والشروط الواجب توفرها, إضافة إلى التعرف على نظام المرافق التشغيلي والمحاسبي .

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20:49ت م

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