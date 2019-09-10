الأحوال المدنية تُعيد تحذيرها بشأن تجديد الهوية الوطنية

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية، أنه يجب تجديد الهوية الوطنية خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها؛ حتى لا تتعطل مصالح متابعات الخليج 365 وتفاديًا للغرامة المالية.

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في سياق آخر، قالت الأحوال: إن سجل الأسرة لا يوجد له تاريخ انتهاء، ويتم تجديده عند حدوث واقعة على السجل المدني الخاص.

ويمكن حجز موعد إلكتروني لإصدار بطاقة الهوية الوطنية من خلال الرابط هنا عن طريق السجل المدني لصاحب الطلب، حيث توجد جميع المتطلبات في تذكرة الموعد.