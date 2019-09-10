6 #وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

2019-09-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وحائل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف- البناء والتفتيش (الجبيل).

. مهندس أول- مشتريات المشاريع (الجبيل).

. مهندس أول- مشاريع الموقع (الجبيل).

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. أخصائي ثاني- تقنية المعلومات (الجبيل).

. أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع).

. مهندس ميكانيكي (حائل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 سبتمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)