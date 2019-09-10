اخبار السعوديه

أبل تعلن عن ساعتها من الجيل الخامس بمميزات جديدة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم أبل تعلن عن ساعتها من الجيل الخامس بمميزات جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-10

أبل تعلن عن ساعتها من الجيل الخامس بمميزات جديدة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة أبل عن الإصدار الجديد من ساعتها بنفس التصميم السابق، ولكن بميزة إضافية، وهي أن شاشة الساعة لن تطفأ، حيث تأتي بشاشة ريتنا جديدة تعمل بشكل مستمر دون الحاجة لرفع الساعة والنظر إليها.

وبحسب المهتم بالتقنية عبدالله السبع، سيمكن متابعة ساعة أبل للجيل الخامس، حتى لو كانت الشاشة في وضع الخمول، فيما تستمر البطارية ليوم كامل، بالإضافة إلى بوصلة ومكالمات طوارئ دولية في أكثر من 150 دولة حول العالم من خلال الضغط باستمرار على الزر الجانبي.

Advertisements

كما سيتم إضافة مميزات خاصة للنساء في الساعة تساعدهم على متابعة صحتهم في الفترة الشهرية، كما ستجري أبل دراسات مع عدة جهات لتحسين الخدمة وتقديم نصائح للمرأة.

وتأتي ساعات أبل الجديدة من الجيل الخامس بمعدن التيتانيوم والسيراميك الأبيض.

 




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبل تعلن عن ساعتها من الجيل الخامس بمميزات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا