أبل تعلن عن ساعتها من الجيل الخامس بمميزات جديدة

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة أبل عن الإصدار الجديد من ساعتها بنفس التصميم السابق، ولكن بميزة إضافية، وهي أن شاشة الساعة لن تطفأ، حيث تأتي بشاشة ريتنا جديدة تعمل بشكل مستمر دون الحاجة لرفع الساعة والنظر إليها.

وبحسب المهتم بالتقنية عبدالله السبع، سيمكن متابعة ساعة أبل للجيل الخامس، حتى لو كانت الشاشة في وضع الخمول، فيما تستمر البطارية ليوم كامل، بالإضافة إلى بوصلة ومكالمات طوارئ دولية في أكثر من 150 دولة حول العالم من خلال الضغط باستمرار على الزر الجانبي.

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كما سيتم إضافة مميزات خاصة للنساء في الساعة تساعدهم على متابعة صحتهم في الفترة الشهرية، كما ستجري أبل دراسات مع عدة جهات لتحسين الخدمة وتقديم نصائح للمرأة.

وتأتي ساعات أبل الجديدة من الجيل الخامس بمعدن التيتانيوم والسيراميك الأبيض.