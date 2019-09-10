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أبل تعلن عن الجيل السابع من آيباد وسعره
كشفت الشركة عن موعد انطلاق Apple Arcade
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت شركة أبل عن الجيل السابع من أجهزة آيباد، مع شاشة بحجم 10.2 إنش ودعم قلم أبل.
وكشفت أبل أن الآيباد سيبدأ بسعر من 239 دولارًا إلى 299 دولارًا للعاملين في مجال التعليم، والطلب المسبق بدءًا من اليوم والشحن 30 سبتمبر.
وقالت: إن الآيباد بشريحة A10 Fusion الجديدة التي تجعله أسرع مرتين من الحواسب الشخصية، كما أنه مصنوع بالكامل من الألمنيوم، ويأتي بميزة Smart Connector وكاميرا 8MP، بالإضافة إلى بطارية تدوم 10 ساعات.
ونشرت مكتبة جرير صورًا لآيباد أبل الجديد من الجيل السابع، فيما أعلنت أبل أن 19 سبتمبر هو الموعد الرسمي لانطلاق خدمة Apple Arcade في 150 دولة حول العالم، وسيكون هناك شهر مجاني للتجربة.
كما تبدأ خدمة Apple TV+ رسميًّا في 1 نوفمبر والبداية مع 100 دولة.
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