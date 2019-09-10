الان تتابع تعيين “بدر الحربي” عضوا لمجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أقر مجلس الوزراء ،اليوم تعيين الدكتور، بدر الحربي عضوا لمجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد
وشمل القرار تعيين كل من الدكتور منصور بن عطية المزروعي، و الدكتور شاهر بن عبد الحميد الحازمي
ويذكر أن الحربي هو أحد الباحثين المميزين في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم و التقنية
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