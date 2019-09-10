مدير «تعليم الرياض» يُقدِّم العزاء لذوي الطالب المتوفى

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم الرياض» يُقدِّم العزاء لذوي الطالب المتوفى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)قدَّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، ووفد من منسوبي التعليم، التعازي لذوي الطفل معتز الحارثي.
ونقل الوهيبي خلال زيارته لذوي الفقيد، تعازي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، لولي أمر الطالب خويتم الحارثي، مؤكداً مشاركة جميع منسوبي التعليم مصابهم في ابنهم الفقيد، سائلا الله أن يجبر مصابهم ويجعله شفيعاً لوالديه.
وكان «تعليم الرياض» قد شكَّل لجنة تقصي لمعرفى ملابسات الحادثة فور وقوعها.
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