إلزام المدارس الأهلية والعالمية باعتماد أنشطتها قبل التنفيذ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

ألزمت وزارة التعليم جميع المدارس الأهلية والعالمية بضرورة إعداد خطة فصلية للأنشطة والبرامج المقرر عقدها بالمدارس قبل شهر من بداية كل فصل دراسي، على أن تعتمد من مكتب التعليم الأهلي في إدارات التعليم.

وعلمت «مكة» أن ذلك يأتي بعد رصد تجاوزات بعض المدارس الأهلية والعالمية من خلال تنفيذها بعض الأنشطة التي تتعارض مع التوجهات الوطنية.

مهام مكاتب التعليم الأهلي