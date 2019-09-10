إلغاء رسوم تكرار العمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صدر مرسوم ملكي يقضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة. ورفع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بنتن ونائبه الدكتورعبدالفتاح مشاط، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور المرسوم الملكي.

وقال الدكتور بنتن إن المرسوم الملكي الكريم يأتي في إطار حرص القيادة على تسهيل قدوم المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، واستعداد المملكة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين من خلال المشاريع الضخمة للبنية التحتية، وتطوير منظومة الخدمات في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.

وأضاف أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في 2030.