الفيصل يرعى حفل اختتام مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل اليوم الحفل الختامي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتكريم الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين، وذلك في رحاب المسجد الحرام.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذه المناسبة القرآنية العالمية تكريم لأهل القرآن، وتشجيع للناشئة، وتحفيز للشباب من مختلف دول العالم، مؤكدا أن الرعاية الكريمة منهج حكيم سار عليه ملوك بلادنا المباركة.

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من جهته أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن الاحتفاء بالفائزين بالمسابقة يعد خطوة مباركة تأتي ضمن اهتمام القيادة بالأصول التي قامت عليها هذه البلاد، وسط الأخذ بكل وسائل التقدم والازدهار التي بوأت المملكة وأبناءها مكانة عالية بين الأمم سياسيا واقتصاديا وتأثيرا.

وأوضح أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بكتاب الله هو نهج راسخ ومتجدد ليس بمستغرب من دولة تحمل هم الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض، بوصفها قبلة المسلمين أينما كانوا، إذ جاءت خطط المملكة التنموية بما فيها رؤيتها الطموحة 2030 حافلة بخدمة الحرمين الشريفين، وإسعاد قاصديهما والتشرف بتقديم أفضل سبل الراحة والطمأنينة لهم.

يذكر أن فعاليات المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها 1.185.000 ريال، بدأت تصفياتها الأولية من الخامس حتى السابع من محرم لهذا العام، بمشاركة 146 متسابقا من 103 دول، تأهل منهم 84 متسابقا إلى التصفيات النهائية التي بدأت في الثامن حتى العاشر من محرم لعام 1441هـ.