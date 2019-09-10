نائب أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة لإنهاء شكاوى أهالي الجموم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان ميدانيا على مشكلة تضرر أهالي محافظة الجموم، من دخول الشاحنات إلى شوارع المحافظة، وذلك استجابة لشكاوى الأهالي.

والتقى خلال الزيارة عددا من الأهالي، واستمع لشكواهم وملاحظاتهم، حيث وجه بتشكيل لجنة تحت إشراف الإمارة وبعضوية عدد من أهالي المحافظة وأمانة العاصمة المقدسة وإدارة المرور والمحافظة وفرع وزارة النقل بالمنطقة، لمناقشة المقترحات ودراسة الحلول، على أن يتم الرفع له بالنتائج بشكل عاجل.

وأبدى أهالي محافظة الجموم تذمرهم من دخول الشاحنات إلى شوارع المحافظة، الأمر الذي نتج عنه تضرر الطبقة الاسفلتية للشوارع والزحام المروري، إضافة إلى الحوادث المرورية.