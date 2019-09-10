خادم الحرمين يتسلم رسالتين من أمير الكويت والرئيس الموريتاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، سلمها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالكويت الشيخ صباح خالد الصباح، خلال استقبال الملك له أمس في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الشيخ الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير الكويت، فيما حمله الملك سلمان تحياته له، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

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كما حضره من الجانب الكويتي، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الصباح ، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الصباح.

إلى ذلك تسلم الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، سلمها وزير الشؤون الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، خلال استقبال الملك له في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل ولد الشيخ لخادم الحرمين الشريفين تحيات الرئيس الموريتاني، فيما حمله الملك سلمان تحياته له.

حضر الاستقبال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.