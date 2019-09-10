ترقية مصابي ومتوفي العساكر الصحيين وتسوية معاشاتهم لأعلى درجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وافق مجلس الوزراء في جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وترقية العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية في حالة إصابته أو وفاته إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

ترحيب ومباحثات

وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بانضمام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة للمجلس، متمنيا له التوفيق والسداد.

ثم أطلع خادم الحرمين، المجلس، على مضمون الرسالتين اللتين تسلمهما من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ونتائج مباحثاته مع رئيس جمهورية كوت دي فوار الحسن واتارا، وما جرى خلالها من استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

دعم فلسطين

وأوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك، عددا من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربيا وإقليميا ودوليا، مشددا على ما تضمنته كلمة المملكة أمام «لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف» بالأمم المتحدة، مجددا وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دوليا، ومبادرة السلام العربية.

وحدة اليمن

وفي الشأن اليمني، نوه المجلس، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن السعودية والإمارات، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، والتشديد على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، والتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.

أمن السودان

وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، وعد ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في السودان وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.

الوقوف مع أفغانستان

وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمعا سكنيا، ونقطة تفتيش، في العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب والتطرف.

نمو الاقتصاد

ونوه المجلس بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م، مؤكدا أن ما حققه اقتصاد المملكة في 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجة لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة.

ورحب المجلس، بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

الجهود الأمنية

وقدر مجلس الوزراء، الجهود الأمنية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في تتبع نشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة للمملكة، منوها في هذا الشأن بجهودها في إحباط محاولات تهريب نحو 33 مليون قرص إمفيتامين خلال رمضان وشوال وذي القعدة الماضية.

تقارير سنوية

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها التقريران السنويان لوزارتي الشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

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قرارات

أولا: الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف مع مصر وغينيا

ثانيا: تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة غانا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: الموافقة على مذكرتي تعاون في المجال التعليمي والعلمي مع العراق.

رابعا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة مع ألبانيا.

خامسا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة في الصين في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا: إعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29/5/1425هـ، برئاسة الدكتور عبدالحميد الحرقان، وعضوية كل من: الدكتور عبدالله الشهري، والدكتور عبداللطيف آل الشيخ، والدكتور عبدالرحمن الماجد، والدكتور محمد العبدالكريم.

سابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (20 ـ 58/40/د) وتاريخ 21/12/1440هـ، أقر مجلس

الوزراء عددا من الترتيبات من بينها:

1 - الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

2 - تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل على أسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.

ثامنا: تعيين الدكتور عبدالعزيز السعيد، والدكتور أحمد الفرحان، والدكتور ثبيت الشهراني، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

تاسعا: تعيين الدكتور عوض الجهني، والدكتور محمد شبراق، والدكتور محمد السعدون، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

عاشرا: تعيين الدكتور منصور المزروعي، والدكتور بدر الحربي، وشاهر الحازمي، أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

الحادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (147/40) وتاريخ 2/9/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أنه في حالة إصابة أو وفاة العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية ـ الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/4/1395هـ، أو الأمر الملكي رقم (أ/111) وتاريخ 5/5/1424هـ - فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.

الثاني عشر: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

ترقيات

هشام البشر - مستشار زراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة - المرتبة 14

المهندس سعد الحربي - مدير عام المياه بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم - المرتبة 14

خالد المنزلاوي - وزير مفوض بوزارة الخارجية.