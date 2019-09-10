«مبادرات مسك» و «بلومبيرج» يدربان 20 سعوديا وسعودية على الصحافة المالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

بهدف تطوير مهارات العمل الصحفي والتعليم المالي التحق 20 شابا وفتاة سعوديين الأحد الماضي، ببرنامج «مسك - بلومبيرج» التدريبي الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية»، ممثلا في مبادرة الزمالة والتدريب بالشراكة مع «بلومبيرج نيوز»، ويستمر لمدة أسبوع في مقر بلومبيرج بمدينة دبي، في خطوة يسعى من خلالها الطرفان إلى تعزيز المهارات الصحفية المتخصصة.

ويمثل الـ20 شابا وفتاة الدفعة الرابعة للبرنامج الذي عقد 3 مرات سابقة، ليصل عدد المستفيدين من البرنامج حتى الآن 61 شابا وفتاة، حيث يتعرف المشاركون خلال البرنامج على مهارات التغطية الإعلامية للأسواق الإقليمية وتقديم التقارير حول الشركات وعمليات التمويل، وأخلاقيات ومبادئ الصحافة، والصحافة المرئية والمسموعة، إلى جانب الاطلاع على آليات تطوير مهاراتهم في الكتابة، والتحضير للمقابلات المهنية من خلال التطبيق العملي في ورش العمل.

Advertisements

وسيشهد الملتحقون في النسخة الرابعة من البرنامج الذي يقدم برنامجها التدريبي رئيس التحرير الفخري لأخبار «بلومبيرج» ماثيو وينكلر، وبمشاركة أكثر من عشرين من الصحفيين والمحللين العاملين في الشركة من لندن ومنطقة الشرق الأوسط، تدريبا مكثفا، فيما سيشتمل برنامجهم التدريبي على الصحافة المالية المبنية على البيانات عبر التطبيق المباشر في أكبر مكاتب بلومبيرج بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن بين مبادرات المركز مبادرة الزمالة والتدريب التي تحظى بشراكات عالمية ومحلية تخطت حاجز الـ70 شراكة مع جامعات ومعاهد ومنظمات دولية ومحلية، يتم من خلالها إطلاق برامج تعليمية في شتى المجالات، منها ما هو للتأهيل الجامعي، ومنها ما هو برامج زمالة متخصصة، وقد بلغ عدد الشباب من الجنسين المستفيدين من هذه البرامج أكثر من 9 آلاف شاب وفتاة حتى عام 2018.

كما أعلن مركز المبادرات في مؤسسة مسك الخيرية بالتعاون مع بلومبيرج عن إطلاق مبادرة مشتركة تهدف إلى النهوض بالشباب السعودي من خلال توفير التكنولوجيا والتدريب المالي، وأثمر هذا التعاون عن إقامة برامج تدريبية مخصصة لطلبة الجامعات في مختلف أنحاء المملكة، وتقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة الجامعيين من أجل تعزيز المناهج الدراسية ورفدها بمعلومات وبيانات حول أسواق رأس المال، والوصول إلى منصة بلومبيرج تيرمنال وشبكتها العالمية.

مبادرات مسك

مبادرة الزمالة والتدريب

مبادرة التواصل المجتمعي

مبادرة مسك الابتكار

مبادرة مسك القيم

مبادرة منتدى مسك العالمي

BloombergMediaInitiativeAfrica

Bloomberg- UNC- BerkeleyBusiness

JournalismDiversity Program

AsianCollegeofJournalism

BloombergPostgraduate Program

TsinghuaUniversityGlobalBusiness

JournalismProgram

في الولايات المتحدةفي الهندفي الصين.