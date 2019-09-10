جائزة تحفيزية للقضاة المتميزين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استحدث المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني جائزة تشجيعية للقضاة، ضمن جهود المجلس في تحفيز أصحاب الفضيلة القضاة المتميزين في العمل القضائي، وتشجيع الإثراء المعرفي والابتكار.

ويبدأ التقييم للجائزة مطلع كل سنة، على أن يراعى الاختصاص النوعي للمحاكم وأن يكون القاضي ممارسا للعمل القضائي في التخصص نفسه كامل فترة التقييم، ويحكم معايير الجائزة لجنة مشكلة في المجلس الأعلى للقضاء تصدر قراراتها بالأغلبية، وسيمنح الفائز بالجائزة شهادة تميز ومكافأة مالية، بناء على 5 معايير موضوعية للتميز وجودة الأداء.

معايير التميز