إنزال آخر 5 مهاجرين من سفينة الإنقاذ بمالطا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت حكومة مالطا أمس إنه جرى إنزال آخر خمسة مهاجرين من على متن سفينة الإنقاذ «آلان كوردي» التابعة لمنظمة ألمانية في مالطا، وسوف يتم نقلهم لدول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

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وأوضحت الحكومة في بيان أن دولتين أوروبيتين ستستضيفان المهاجرين الموجودين على متن سفينة آلان كوردي بعد مناقشات مع المفوضية الأوروبية، حيث وافقت مالطا على أن تكون جزءا من الحل الأوروبي لحل المأزق من خلال السماح بإنزال المهاجرين».

وأشار مصدر حكومي إلى أن المهاجرين سيصلون إلى البر عقب نقلهم من السفينة إلى متن سفينة تابعة لبحرية مالطا.

وتقول مالطا إنها وافقت على السماح بإنزال المهاجرين، بعدما سحبت منظمة سي آي الألمانية غير الحكومية، التي تقوم بتشغيل السفينة، قضية أقامتها ضد حكومة الجزيرة.