شرطي هولندي يقتل زوجته وطفليه وينتحر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت الشرطة في بلدة دوردريخت في هولندا، أن امرأة عمرها 27 عاما توفيت في المستشفى أمس، بعد يوم واحد من إطلاق زوجها النار عليها.
وأطلق زوج المرأة، وهو رجل شرطة عمره 35 عاما، النار على طفليهما (8 و12 عاما) قبل أن ينتحر.
وتم استدعاء الشرطة وخدمات الطوارئ إلى موقع الجريمة في وقت متأخر أمس الأول، حيث وجدوا جثث الطفلين والأب بجوار الأم التي كانت مصابة على نحو خطير.
وقال عمدة البلدة فوتر كولف عبر تويتر: «أشعر بحزن عميق وتعاطف مع كل المتضررين».
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