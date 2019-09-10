تناول الموز في الإفطار ليس خيارا مثاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يلجأ الكثيرون لتناول الموز في الصباح خصوصا إذا لم يكن لديهم متسع من الوقت لتناول الإفطار، ما يخطر في الذهن حينها إنه فاكهة، إنه مشبع، إنه صحي، أليس كذلك؟
وقال خبيرة التغذية الطبيبة داريل جوفري، إن تناول الموز الغني بالبوتاسيوم وفيتامين ب6 وخلوه من الكوليسترول والصوديوم كبديل للإفطار، ليس جيدا كأول وجبة في اليوم على الإطلاق.
ونقلت صحيفة ميرور عن جوفري قوله «يبدو أن الموز خيار مثالي في الصباح، ولكن بإمعان النظر سوف يتبين أن تناول الموز بمفرده ليس الخيار الأفضل لأن يحتوي على 25% من السكر، وهو حمضي على نحو متوسط».
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