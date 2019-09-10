السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ نجران
ثمن أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، ما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، مما يجعل الحمل ثقيلا على رؤساء الأندية في تدبير شؤون النادي، والتفاعل مع المجتمع وتلبية تطلعاته.
جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس نادي نجران مصلح آل مسلم، ورئيس نادي الأخدود سامي آل فاضل.
وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على معالجة شؤون الفريقين وأوضاعهما والعمل على إعادة الناديين لوضعهما الصحيح في مصاف الأندية المتقدمة بالمملكة.
كما استعرض اللقاء المعوقات التي تشهدها منافسات كرة القدم للناديين، منذ انطلاقة الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير نجران يحث فريقي المنطقة للصعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.