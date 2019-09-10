أمير نجران يحث فريقي المنطقة للصعود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ثمن أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، ما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة، مما يجعل الحمل ثقيلا على رؤساء الأندية في تدبير شؤون النادي، والتفاعل مع المجتمع وتلبية تطلعاته.

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جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس نادي نجران مصلح آل مسلم، ورئيس نادي الأخدود سامي آل فاضل.

وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على معالجة شؤون الفريقين وأوضاعهما والعمل على إعادة الناديين لوضعهما الصحيح في مصاف الأندية المتقدمة بالمملكة.

كما استعرض اللقاء المعوقات التي تشهدها منافسات كرة القدم للناديين، منذ انطلاقة الموسم الحالي.