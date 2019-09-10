الريشة السعودية تشارك بدولية دبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك المنتخب السعودي للريشة الطائرة في منافسات بطولة دبي الدولية لفئتي الشباب والناشئين، التي ستنطلق اليوم بمدينة دبي وتستمر حتى 15 سبتمبر الحالي.

ويمثل المنتخب الذي يقوده المدير الفني عمار عوض 6 لاعبين هم: نواف الغامدي، وعبدالعزيز سردار، وأحمد باشهاب، ويزن الصائغ، وضياء شعيب، وأحمد العبيدي.

ويستعد الحكم السعودي محمد باسودان لإدارة منافسات البطولة بجانب نخبة من الحكام الدوليين، حيث تم إعداد باسودان لتولي هذه المهمة عبر التحاقه بمجموعة من الدورات التدريبية التي نظمها الاتحاد أخيرا.