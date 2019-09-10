4 سفراء يطالبون بعودة المسار السلمي في ليبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حث سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى ليبيا على العودة للعملية السياسية في البلاد.

جاء ذلك خلال استضافة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بمقر مكتب العمل الخارجي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في تونس، سفراء كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى ليبيا، بحسب بيان للسفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» .

وقال البيان، إن لقاء شينكر والسفراء الأربعة يأتي «ضمن الجهود الدولية المستمرة المبذولة لوقف القتال في طرابلس، وحثوا على العودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة».