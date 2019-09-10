وزراء خارجية العرب يتصدون لمطامع إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اجتماعا وزاريا بالقاهرة أمس، برئاسة أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة والسعودية ومصر والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث طالبوا بضرورة التصدي لمطامع إيران.
وناقش وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بجامعة الدول العربية أمس، ثمانية بنود، في مقدمتها القضية الفلسطينية، والانتهاكات الايرانية والإسرائيلية.
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