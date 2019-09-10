، أمير نجران يستقبل رئيس ناديَيْ نجران والأخدود ،

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محمد بن مسعود - الدمام - ثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مما يجعل الحمل ثقيلاً على رؤساء الأندية في تدبير شؤون النادي، والتفاعل مع المجتمع وتلبية تطلعاته.
جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس نادي نجران مصلح بن هادي آل مسلم، ورئيس نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل.
واستعرض اللقاء المعوقات التي تشهدها منافسات كرة القدم للناديين، منذ انطلاقة الموسم الرياضي الجاري.
وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز على معالجة شؤون الفريقين وأوضاعهما مبكراً؛ لضمان كسب المنافسات، وإعادة الناديين لوضعهما الصحيح في مصافّ الأندية المتقدمة بالمملكة.
من جهتهما أعرب كُلٌّ من: رئيس نادي الأخدود، ونادي نجران، عن شكرهما لأمير المنطقة على جهوده في خدمة شباب المنطقة، ودعمه للأندية، واعدين بتحقيق نتائج مرضية هذا الموسم.
أمير نجران يستقبل رئيس ناديَيْ نجران والأخدودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-10
ثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مما يجعل الحمل ثقيلاً على رؤساء الأندية في تدبير شؤون النادي، والتفاعل مع المجتمع وتلبية تطلعاته.
جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس نادي نجران مصلح بن هادي آل مسلم، ورئيس نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل.
واستعرض اللقاء المعوقات التي تشهدها منافسات كرة القدم للناديين، منذ انطلاقة الموسم الرياضي الجاري.
وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز على معالجة شؤون الفريقين وأوضاعهما مبكراً؛ لضمان كسب المنافسات، وإعادة الناديين لوضعهما الصحيح في مصافّ الأندية المتقدمة بالمملكة.
من جهتهما أعرب كُلٌّ من: رئيس نادي الأخدود، ونادي نجران، عن شكرهما لأمير المنطقة على جهوده في خدمة شباب المنطقة، ودعمه للأندية، واعدين بتحقيق نتائج مرضية هذا الموسم.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
08:59 PM
ثمن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ما تحظى به الرياضة في المملكة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مما يجعل الحمل ثقيلاً على رؤساء الأندية في تدبير شؤون النادي، والتفاعل مع المجتمع وتلبية تطلعاته.
جاء ذلك أثناء استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، رئيس نادي نجران مصلح بن هادي آل مسلم، ورئيس نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل.
واستعرض اللقاء المعوقات التي تشهدها منافسات كرة القدم للناديين، منذ انطلاقة الموسم الرياضي الجاري.
وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز على معالجة شؤون الفريقين وأوضاعهما مبكراً؛ لضمان كسب المنافسات، وإعادة الناديين لوضعهما الصحيح في مصافّ الأندية المتقدمة بالمملكة.
من جهتهما أعرب كُلٌّ من: رئيس نادي الأخدود، ونادي نجران، عن شكرهما لأمير المنطقة على جهوده في خدمة شباب المنطقة، ودعمه للأندية، واعدين بتحقيق نتائج مرضية هذا الموسم.
، أمير نجران يستقبل رئيس ناديَيْ نجران والأخدود ،
المصدر : الخليج 365
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