، الولايات المتحدة تهدِّد وتطالب إيران بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية ،

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن عدم تعاون إيران بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي أمرٌ غير مقبول.. مطالبة إياها بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية.
وأفاد بيان الولايات المتحدة المقدَّم للاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا بأن "أي إشارة إلى أن إيران لا تقدم التعاون الكافي للوكالة فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية محتملة لم يكشف عنها تثير شكوكًا خطيرة وعميقة".
وأضاف بيان الولايات المتحدة: "عدم تصدي إيران لمخاوف الوكالة فيما يتعلق بذلك غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يثير القلق البالغ لدى جميع من يؤيدون الوكالة ونظامها للحماية والتحقق". مبديًا استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق شامل.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 09:10 PM
أكدت أنها لا تقدِّم التعاون الكافي فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن عدم تعاون إيران بشكل كامل مع التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامجها النووي أمرٌ غير مقبول.. مطالبة إياها بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية.
وأفاد بيان الولايات المتحدة المقدَّم للاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا بأن "أي إشارة إلى أن إيران لا تقدم التعاون الكافي للوكالة فيما يتعلق بمواد أو أنشطة نووية محتملة لم يكشف عنها تثير شكوكًا خطيرة وعميقة".
وأضاف بيان الولايات المتحدة: "عدم تصدي إيران لمخاوف الوكالة فيما يتعلق بذلك غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يثير القلق البالغ لدى جميع من يؤيدون الوكالة ونظامها للحماية والتحقق". مبديًا استعداد واشنطن لإجراء محادثات مع إيران للتوصل إلى اتفاق شامل.
، الولايات المتحدة تهدِّد وتطالب إيران بالامتثال لتحقيقات الوكالة الدولية ،
المصدر : الخليج 365
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