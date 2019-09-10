، ضرب ودهس وسرقة مركبة.. والأمن يطيح بالجانيَيْن في وقت وجيز ،

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وثَّق مقطع فيديو جريمة قتل حدثت قبل يومين داخل أحد أحياء الرياض، تمثلت في الاعتداء على مقيم بالضرب، والدهس، وسرقة مركبته. وهي الجريمة التي نجحت الجهات الأمنية بالرياض في القبض على مرتكبَيْها خلال وقت وجيز.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شـاكر بن سليمان التويجري، قد أوضح أنه في تمام الساعة الـ(9:00) من صباح يوم الأحد الموافق 9/ 1/ 1441هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرُّض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قِبل شابَّيْن يستقلان مركبة من نوع تويوتا برادو؛ ما أدى لوفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته من نوع هونداي إلنترا، والهرب بها إلى جهة غير معلومة.
وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة - بتوفيق الله - عن تحديد هوية الجانيَيْن، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
ضرب ودهس وسرقة مركبة.. والأمن يطيح بالجانيَيْن في وقت وجيزعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-09-10
وثَّق مقطع فيديو جريمة قتل حدثت قبل يومين داخل أحد أحياء الرياض، تمثلت في الاعتداء على مقيم بالضرب، والدهس، وسرقة مركبته. وهي الجريمة التي نجحت الجهات الأمنية بالرياض في القبض على مرتكبَيْها خلال وقت وجيز.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شـاكر بن سليمان التويجري، قد أوضح أنه في تمام الساعة الـ(9:00) من صباح يوم الأحد الموافق 9/ 1/ 1441هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرُّض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قِبل شابَّيْن يستقلان مركبة من نوع تويوتا برادو؛ ما أدى لوفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته من نوع هونداي إلنترا، والهرب بها إلى جهة غير معلومة.
وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة - بتوفيق الله - عن تحديد هوية الجانيَيْن، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
08:54 PM
فيديو يكشف جريمة الشابَّيْن والهندي
وثَّق مقطع فيديو جريمة قتل حدثت قبل يومين داخل أحد أحياء الرياض، تمثلت في الاعتداء على مقيم بالضرب، والدهس، وسرقة مركبته. وهي الجريمة التي نجحت الجهات الأمنية بالرياض في القبض على مرتكبَيْها خلال وقت وجيز.
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم/ شـاكر بن سليمان التويجري، قد أوضح أنه في تمام الساعة الـ(9:00) من صباح يوم الأحد الموافق 9/ 1/ 1441هـ باشرت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن تعرُّض مقيم من الجنسية الهندية للدهس العمد من قِبل شابَّيْن يستقلان مركبة من نوع تويوتا برادو؛ ما أدى لوفاته، وقيام أحدهما بسرقة مركبته من نوع هونداي إلنترا، والهرب بها إلى جهة غير معلومة.
وقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذة - بتوفيق الله - عن تحديد هوية الجانيَيْن، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وتمكنت دوريات الأمن من القبض عليهما بعد محاولة أحدهما مقاومة رجال الأمن باستخدام سلاح ناري، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
، ضرب ودهس وسرقة مركبة.. والأمن يطيح بالجانيَيْن في وقت وجيز ،
المصدر : الخليج 365
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