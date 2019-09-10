، "الوهيبي" يقف ميدانيًّا على موقع حادثة وفاة طالب مدرسة "لبن الرياض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تابع سير تحقيقات لجان تقصِّي الحقائق وبرفقته عدد من المسؤولين

وقف المدير العام لتعليم منطقة الرياض حمد الوهيبي، وبرفقته مدير مكتب التعليم بغرب الرياض عبدالمجيد الهويمل، وعدد من مسؤولي إدارة التعليم، على موقع حادثة وفاة طالب الابتدائي "معتز" إثر مشاجرة مع زميله.

وتابع "الوهيبي" سير تحقيقات لجان تقصي الحقائق في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن غربي الرياض، وسط وجود مبكر للجان التي وجَّه الأول بتشكيلها للوصول لحقائق تلك الفاجعة.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت أمس الاثنين خبرًا عن وفاة طالب ابتدائي، يدعى "معتز"، إثر مشاجرة مع زميله في مدرسة بشر بن الوليد بضاحية لبن. ووفقًا للمعلومات، فإن الطالب الذي يدرس بالصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا، تعرض لخنق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف. ورغم محاولة إسعافه، وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة.