سيصدر قريبا.. الكشف عن السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة

علمت مصادر أن السعر الموحد لتأشيرات الحج والعمرة والزيارة سيصدر قريباً وسيكون بـ300 ريال. وكان بالأمس صدر الأمر السامي المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.

وقال وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في 2030 ، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.

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