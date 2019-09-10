قرار هام من مجلس الوزراء بشأن العسكري في حالة الإصابة أو الوفاة

وافق مجلس الوزراء اليوم على عددٍ من القرارات في الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.

وكشف وزير الإعلام أن المجلس وافق على اقتراح وزير الخدمة المدنية – رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بشأن ترقية العسكري المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية إلى الرتبة التي تعلو رتبته بشرط أن ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري، أو الأمر الملكي رقم (أ / 111) وتاريخ 5/ 5/ 1424هـ.

وأوضح الوزير أن ذلك القرار يتضمن أن يسوّي العسكري معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.