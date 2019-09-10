«العمل» تعلن انتهاء مهلة الاستثناء الخاص لمهنة مدير معرض في الـ 12 نشاطًا

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انتهاء مهلة الاستثناء الخاص بمهنة مدير معرض، والتي بدأت مع مرحلة التوطين الأولى بتاريخ 1 / 1 / 1440 هـ وانتهت بتاريخ 29 / 12 / 1440 هـ.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه بناء على ذلك بدأت فرق التفتيش الميداني التابعة للوزارة ومكاتب العمل في مناطق المملكة كافة، برصد المخالفات على المنشآت المخالفة، حتى وإن كان عدد الموظفين السعوديين أكثر من عشرة موظفين.

وكانت الوزارة أوضحت تفاصيل ذلك الاستثناء في دليل التوطين الإرشادي الذي شمل 12 نشاطًا تجاريًا، بما نصه: »استثناء لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار: يسمح لمدير منفذ البيع الوافد (عدد واحد فقط يعمل كمدير منفذ البيع) بالعمل فيه بشرط ألا يقل عدد الموظفين السعوديين به عن 10 موظفين في نفس الفترة الزمنية للوردية الواحدة وذلك سعيًا للتدرج في تطبيق القرار وضمان انتقال المعرفة للموظفين السعوديين، مع إلزام المنشأة بوجود مساعد مدير المعرض السعودي الذي سيصبح مديرًا للمعرض بعد انتهاء مدة الاستثناء.«

وأهابت وزارة العمل بأصحاب المنشآت الالتزام بضوابط سوق العمل التي حددتها؛ حيث سيتم رصد جميع المخالفات من قبل المفتشين الميدانيين بحق كل من يخالف تشريعات وأنظمة الوزارة، مع اتخاذ اللازم حيال مخالفته بما تقتضيه اللوائح والأنظمة.